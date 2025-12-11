CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bir şansımız daha var

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bir şansımız daha var

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AEK Atina mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 23:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bir şansımız daha var

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında 2-1 kaybettikleri AEK Atina karşılaşmasının ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"İkinci yarısını böyle oynadığınız bir maçı kazanamazsınız. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 pozisyon da yakaladık ama değerlendiremedik, 2. golü atamadık. Soyunma odasında aynı oynama şeklini devam ettirelim dedik ama birçok aksiyonda geç kaldık. Gereksiz bir faul sonrası frikikten 1-1 oldu. Yaptığımız bir hatadan dolayı da 2-1 yenildik. Şimdi bir şansımız daha var. En iyi şekilde dinlenip Süper Lig'deki zorlu maçımıza hazırlanacağız."

"Transfer çalışmalarıyla alakalı olarak çalışmamız, kararlar vermemiz gerekiyor. Türkiye'de yabancı kuralı var. Bu nedenle herhangi bir ayrılık olmadan daha fazla futbolcu getiremiyoruz."

Brann-F.Bahçe | CANLI
REKLAM-CASPER
DİĞER
Fenerbahçe’den ayrılan yıldız kriz çıkardı! “Çok kızgınım, oynamak istemedi”
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke yine yeniden penaltı kurtardı! Berke yine yeniden penaltı kurtardı! 22:06
Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı 21:49
F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü 21:26
Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! 21:02
Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! 20:35
Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız 20:20
Daha Eski
Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! 20:03
F.Bahçe'den santrfor operasyonu! F.Bahçe'den santrfor operasyonu! 19:58
Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! 19:46
Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? 19:39
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! 18:55