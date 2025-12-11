Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bir şansımız daha var

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında 2-1 kaybettikleri AEK Atina karşılaşmasının ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"İkinci yarısını böyle oynadığınız bir maçı kazanamazsınız. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 pozisyon da yakaladık ama değerlendiremedik, 2. golü atamadık. Soyunma odasında aynı oynama şeklini devam ettirelim dedik ama birçok aksiyonda geç kaldık. Gereksiz bir faul sonrası frikikten 1-1 oldu. Yaptığımız bir hatadan dolayı da 2-1 yenildik. Şimdi bir şansımız daha var. En iyi şekilde dinlenip Süper Lig'deki zorlu maçımıza hazırlanacağız."

"Transfer çalışmalarıyla alakalı olarak çalışmamız, kararlar vermemiz gerekiyor. Türkiye'de yabancı kuralı var. Bu nedenle herhangi bir ayrılık olmadan daha fazla futbolcu getiremiyoruz."