Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Altın dönemini yaşıyor

Altın dönemini yaşıyor

Thomas Reis, Samsunspor'a kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşattı. Geçtiğimiz sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, tam 28 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Altın dönemini yaşıyor

Thomas Reis, Samsunspor'a kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşattı. Geçtiğimiz sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, tam 28 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 4. sırada, UEFA Konferans Ligi'nde ise 3 maçta 3 galibiyetle lider konumda bulunuyor.

TARAFTARLAR ENDİŞELENDİ

Samsunspor'un bu sezon gösterdiği istikrarlı performansın en büyük mimarlarından olan Thomas Reis'in adı, Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlayınca kırmızı-beyazlı taraftarlar arasında endişe oluştu. Resmi açıklama yapılmamasına rağmen yönetimin Alman tekink adam ile uzun vadeli bir planlama içinde olduğu biliniyor.

