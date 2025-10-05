Samsunspor'da Thomas Reis: F.Bahçe'den daha iyi yaptığımız şey...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Kırmızı-beyazlılar rakibi ile 0-0'lık skorla berabere kalırkan mücadeleyi Thomas Reis değerlendirdi.

İŞTE THOMAS REIS'İN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe'den daha iyi yaptığımız şey takım halinde daha güçlü olmamızdı. Fırsatlar yakaladık ama ne yazık ki golü bulamadık. Üçüncü bölgede daha iyi tercihler yapabilseydik gol atma fırsatımız daha net olacaktı. Defansif anlamda takım halinde iyiydik. Topun bizde olduğu süreçte başarılıydık. 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Sonuçtan mutluyuz. Mutluyuz dememin sebebi, 1 haftada 3 maç oynamış olmamız.

Performans sebebiyle takımımla gurur duyuyorum. Zor bir haftayı geride bıraktık. 2 deplasmana gittik. Gaziantep deplasmanında oyunu 10 kişi oynadık, Varşova deplasmanına gittik ve bugün yeni bir maç oynadık. Zor bir hafta oldu. İlk 15 dakikaya bakınca tam olarak istediklerimizi yapamadık. Daha sonrasında ikili mücadeleleri kazandık ve özgüvenle oynadık. Açıkçası bugün daha fazla puanı hak eden taraftık.