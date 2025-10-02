Zeki Yavru: Buralara tesadüfen gelmedik!

Temsilcimiz Samsunspor'un deplasmanda Legia Varşova'yı mağlup etmesinin ardından Zeki Yavru açıklamalarda bulundu.

İŞTE ZEKİ'NİN SÖZLERİ:

Çok gururluyuz. Buralara tesadüfen gelmedik. Bunu göstermek istiyorduk. Panathinaikos maçlarında çok iyi mücadele vermiştik ve şanssız elenmiştik. En önemlisi Türk futbolu adına, Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, 3'te 3'ün gururunu duyuyoruz.

Puanlara ihtiyaç vardı. Türk futboluna herkes katkı sağlamalı. Çok büyük gurur duyuyoruz. Türk futboluna biraz da olsun kawtkı sağladıysak ne mutlu bize... Bireysel kaliteli oyuncularımız var. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. İnanılmaz mücadele ettik. Maçın başında golü bulduk, 80 dakika savunma kolay değil. Zor deplasman, iyi atmosfer. Burada kazanmak kolay değil. Çok büyük mücadele verdik.