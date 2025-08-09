Silas ve Akpom da yolda

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ajaxlı forvet Chupa Akpom ve Stuttgartlı kanat oyuncusu Silas'ın transferi için de umut dağıttı. Yıldırım, "Akpom için Ajax'ın fiyatını düşürmesini bekliyoruz. Ama bu transfer için de Landry Dimata veya Marius Mouandilmadji'yi satmamız gerekecek. Stuttgart'tan Silas'ı da almaya çalışıyoruz. Kıran kırana Stuttgart ile pazarlık yapıyoruz" dedi.

Çok iyi bir stoper alıyoruz

Başkan Yüksel Yıldırım, stoper, 8 veya 10 pozisyonunda oynayan 2 oyuncu, sağ kanat ve forvet alacaklarını söyleyip, stoper konusunda müjde verdi. Yıldırım, "Bunları almak için de bazı oyuncuları göndermemiz lazım. Çok iyi bir stoper alacağız. Oyuncu ile anlaştık kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'da Musaba şoku!

Samsunspor'un İngiliz ekibi S.Wednesday'den yeni transferi Anthony Musaba, sakatlığı nedeniyle bugünkü Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı. Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Kongo asıllı Hollandalı sağ açık Anthony Musaba'nın sol uyluk ön taraf kas grubundan sakatlığı duyuruldu.