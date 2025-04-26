CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor'dan Emre Kılınç ve Okan Kocuk'a destek açıklaması!

Reeder Samsunspor'dan Emre Kılınç ve Okan Kocuk'a destek açıklaması!

Reeder Samsunspor Kulübü, geçen günlerde yapılan tesis ziyaretinde münferit bir taraftar tarafından sarf edilen söylemler üzerine açıklama yayımladı. Kulüp, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınayarak, oyuncularına duydukları güvenin altını çizdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 14:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reeder Samsunspor'dan Emre Kılınç ve Okan Kocuk'a destek açıklaması!

Reeder Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapılan tesis ziyaretinde, münferit bir taraftar tarafından sarf edilen fevri söylemler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınıyoruz. Başta Emre ve Okan olmak üzere tüm oyuncularımızın karakterine, adamlığına ve takımdaşlığına sonuna kadar güveniyoruz. Başkanımızın da defaatle ifade ettiği gibi, 'Samsunspor'a yeteneğinle gelirsin, karakterinle kalırsın.' Samsunspor çatısı altında karakterine gölge düşüren hiçbir oyuncunun barınması söz konusu olamaz. Oyuncularımıza yönelik münferit bir söylem üzerinden kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, tüm taraftarlarımız nezdinde de oyuncularımıza gösterilen desteğin bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Samsunspor ailesi olarak, bu desteklerin artarak süreceğine olan inancımız tamdır. Birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" denildi.

Emre Kılınç 'G.Saray iması' sonrası arkasını döndü! Devamını Oku BUNU DA OKU

Reklam - D&R
Dursun Özbek müjdeyi verdi: 40 milyon Dolar...
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu!
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: Ölü ve yaralı var mı?
Okan Buruk'a sürpriz talip!
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı ne zaman? Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı ne zaman? 14:16
F.Bahçe Başkanlığı için son dakika açıklaması! F.Bahçe Başkanlığı için son dakika açıklaması! 13:29
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 13:05
F.Bahçe'nin borcu açıklandı! F.Bahçe'nin borcu açıklandı! 12:56
F.Bahçe stadın yenileme projesini duyurdu! İşte o görüntüler F.Bahçe stadın yenileme projesini duyurdu! İşte o görüntüler 12:45
Ertuğrul Doğan: Türk gençleriyle büyük bir işe imza attık! Ertuğrul Doğan: Türk gençleriyle büyük bir işe imza attık! 12:10
Daha Eski
F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a protesto F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a protesto 12:08
F.Bahçe maçına Macar VAR! F.Bahçe maçına Macar VAR! 12:06
Manchester United'da sakatlık şoku Manchester United'da sakatlık şoku 11:54
Eintracht - Leipzig maçı ne zaman? Eintracht - Leipzig maçı ne zaman? 11:46
Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 11:43
Wolfsburg - Freiburg maçı ne zaman? Wolfsburg - Freiburg maçı ne zaman? 11:39