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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Emre Kılınç 'Galatasaray iması' sonrası arkasını döndü!

Emre Kılınç 'Galatasaray iması' sonrası arkasını döndü!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren Reeder Samsunspor'da Emre Kılınç, tesisleri ziyaret eden bir taraftarın yaptığı konuşma esnasında, "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah ile kendi arasındadır" cümlesini kullanması sonrası antrenman sahasını terk etti. İşte o anlar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 14:22
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Emre Kılınç 'Galatasaray iması' sonrası arkasını döndü!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK deplasmanına konuk olacak Reeder Samsunspor'da karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor.

Ligde çıktığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan ve Sipay Bodrum FK maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek isteyen Karadeniz ekibinde bir grup taraftar, tesislere gelerek antrenmanı izledi.

Reeder Samsunsporlu futbolcu Emre Kılınç, tesis ziyaretinde takıma konuşma yapan bir taraftarın "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah ile kendi arasındadır" cümlesini kurması sonrası antrenman sahasından ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun antrenman sahasını terk etme anları kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon Samsun'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçın ardından bir dönem sarı-kırmızılı takımda forma giyen Reeder Samsunsporlu futbolcular Okan Kocuk, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'ya sosyal medyada tepki gösterilmişti. Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bakın bu çocukların üçü de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında kesinlikle bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır, oynadığı büyük takım orada ona karşı oynamak öyle kolay değildir. Camia baskıları, şunlar bunlar var. Galatasaray'a karşı gol atsaydı, Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti ama başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atamadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ilan ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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