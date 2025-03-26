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Haberler Samsunspor Rotamız Avrupa

Rotamız Avrupa

Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, Kasımpaşa’yı yenip Avrupa iddialarını güçlendirmek istediklerini söyledi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Rotamız Avrupa

SÜPER Lig'de 3. sırada Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Samsunspor'da kaptan Zeki Yavru, Fenerbahçe karşılaşmasının geride kaldığını ve artık tüm odaklarını cumartesi günü sahalarında oynayacakları kritik Kasımpaşa maçına verdiklerini ifade etti. 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, takımın çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünün altını çizdi. Kasımpaşa'nın Süper Lig'in güçlü ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Zeki Yavru, "Avrupa hedefine giderken sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında kayıp yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle çok iyi çalışarak, mücadeleye en hazır şekilde çıkmayı amaçlıyoruz" diye umut dağıttı.

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