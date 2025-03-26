Rotamız Avrupa

SÜPER Lig'de 3. sırada Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Samsunspor'da kaptan Zeki Yavru, Fenerbahçe karşılaşmasının geride kaldığını ve artık tüm odaklarını cumartesi günü sahalarında oynayacakları kritik Kasımpaşa maçına verdiklerini ifade etti. 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, takımın çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünün altını çizdi. Kasımpaşa'nın Süper Lig'in güçlü ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Zeki Yavru, "Avrupa hedefine giderken sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında kayıp yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle çok iyi çalışarak, mücadeleye en hazır şekilde çıkmayı amaçlıyoruz" diye umut dağıttı.