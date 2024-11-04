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Haberler Samsunspor

Samsunspor 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Samsunspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Samsunspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 21:59
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Samsunspor 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Samsunspor ev sahibi olduğu karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 45. dakikada ev sahibi takımdan Holse açtı.

Bu skorla Samsunspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarının 49. dakikasında Samsunspor'dan Dimata skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Samsunspor bu karşılaşmanın ardından Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 25 puanla ikini sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise 11 puanla 14. sırada bulunuyor.

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