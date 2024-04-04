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Samsunspor'da Markus Gisdol: Fırsatları değerlendiremedik!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, "Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor." dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 23:41
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Samsunspor'da Markus Gisdol: Fırsatları değerlendiremedik!

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin beklendiği gibi geçtiğini dile getirdi.

Özellikle ilk yarıda rakibin uzun toplarla oynadığını aktaran Gisdol, "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Beklendiği gibi geçti. Kendi stilimizi ortaya koymamızı zorlaştırdı bu maç, çünkü rakibimiz önde aldığı topları uzun vurarak oynadı. Ön tarafta da iyi oyunculardan kurulu bir takım. 3-4 tane fırsat yakaladık, onları daha iyi değerlendirebilirdik. Değerlendiremediğimiz için üzgünüz. Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gisdol, hakemin performansını beğenmediğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Rakibimizin hakemin performansını iyi bulmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü lehimize olan bazı pozisyonları vermedi. Oyuna biraz geç müdahale ettim. Açıkçası bu konuda çok risk almak istemedim oyuncu değişikliği yaparak. Almış olduğumuz bir puanın iyi ve değerli olduğunu düşünüyorum. Değişikliği erken yapsak takımın dengesi bozulabilirdi. Süper Lig'de her maç zorlu geçiyor. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Bundan sonra da ligin geri kalan kısmını çok akıllıca oynamamız gerekiyor."

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