Samsunspor Kulübü'nden sükunet çağrısı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, olaylı biten Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama metni yayınladı. Karadeniz temsilcisi, futbolun tüm paydaşlarını sükunete davet etti.

İşte o paylaşım...

Dün gece Trabzonspor ile Fenerbahçe Kulüpleri arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar futbol ailesinin bir üyesi olarak, Kulübümüzü de derinden üzmüştür.

Samsunspor Futbol Kulübü olarak son zamanlarda futboldaki şiddet hadiseleri karşısında oldukça rahatsız olmakla birlikte, ilgili eylemlerde gözlenen artış sebebiyle, Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri konusunda endişe duymaktayız.

Tüm paydaşlar olarak sükunet ve birlik içerisinde, bu tarz eylemlere müsamaha göstermemeliyiz ve hangi karşılaşma olursa olsun tek bir ortak sesle şiddet içeren tüm eylemlerin karşısında durmalıyız.

Türk Futbolunun bileştirici ruhuna ve sportmenlik ile fair-play'e uygun hareket etmek hepimizin görevidir.

Bu nedenle, Devletimiz ve Federasyonumuzun dün geceki vahim şiddet hadiseleri karşısında vereceği cezaların ve kararların şimdiden arkasında duracağımızı ve destekçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Futbolunun adil, eşit ve temiz kalabilmesi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz.