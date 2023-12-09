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Yılport Samsunspor 4-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karadeniz ekibi, rakibini 4-2 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:59
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Yılport Samsunspor 4-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karadeniz ekibi, rakibini 4-2 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Samsunspor'un gollerini Marius Mouandilmadji (2), Emre Kılınç ve Ntcham kaydetti.

Konuk ekibin golleri Yasin Özcan ve Da Costa'dan geldi.

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 14 yaparken Kasımpaşa 21 puanda kaldı.

Süper Lig'de 16. haftada Samsunspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa ise Başakşehir'i evinde ağırlayacak.

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