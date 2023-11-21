Haberler Samsunspor Samsunspor Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Samsunspor Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Son dakika spor haberleri... Trenyol Süper Lig'in 13. haftasında, evinde Beşiktaş'ı ağarlayacak olan Yılport Samsunspor maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Marcus Gisdol yönetimindeki idman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman, pas çalışması ve şut çalışmasıyla devam etti.

Zeki Yavru ve Landry Dimata sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı.

Samsun ekibi, 26 Kasım Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
Başkan Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sürüyor! Yeni durak Cezayir...
F.Bahçe'ye Süper Lig'den takviye!
Fred ne zaman sahalara dönecek?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Varsa yoksa galibiyet
Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye İtalya'dan sürpriz öneri! F.Bahçe'ye İtalya'dan sürpriz öneri! 15:18
Arda Güler ödüle layık gösterildi! Arda Güler ödüle layık gösterildi! 14:59
Altay'a büyük ayıp! Altay'a büyük ayıp! 14:40
G.Saray'da devre arası Arabistan sürprizi! G.Saray'da devre arası Arabistan sürprizi! 13:52
Beşiktaş'a kötü haber! Çifte sakatlık şoku Beşiktaş'a kötü haber! Çifte sakatlık şoku 13:05
Kayserispor'un hocası Recep Uçar konuştu Kayserispor'un hocası Recep Uçar konuştu 12:57
Daha Eski
Peru - Venezuela maçı ne zaman?leri Peru - Venezuela maçı ne zaman?leri 12:52
Brezilya - Arjantin maçı ne zaman? Brezilya - Arjantin maçı ne zaman? 12:49
Uruguay - Bolivya maçı ne zaman? Uruguay - Bolivya maçı ne zaman? 12:47
Ekvador - Şili maçı ne zaman? Ekvador - Şili maçı ne zaman? 12:44
Sörloth'tan bordo-mavili taraftara mesaj var! Sörloth'tan bordo-mavili taraftara mesaj var! 12:40
Paraguay - Kolombiya maçı ne zaman? Paraguay - Kolombiya maçı ne zaman? 12:37