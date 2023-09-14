Hayatımın maçı

Yılport Samsunspor'un İspanyol ekibi Espanyol'dan transfer ettiği Demokratik Kongo asıllı Belçikalı golcüsü Nany Landry Dimata, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için iddialı konuştu. 26 yaşındaki santrfor, "Öncelikle çok zor bir maç olacak. Bu tür maçlar beni çok mutlu ediyor. Gerekirse bu tür maçlarda da hayatımı ortaya koyabilirim. Süper Lig'de 11 seneden sonra ilk yılımız olacak. Ligde bizden zorlu rakiplere de zayıf rakiplere karşı da mücadele edeceğiz. Bizden zayıf olan takımlara karşı mütevazi olup herkese saygı göstereceğiz. Bizden daha güçlü olan takımlara karşı ise performansımızı yüzde 100 göstermemiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Kendimizi çok iyi bilmemiz ve her geçen gün daha iyi oynamamız gerekli" ifadeleriyle güçlü rakibi Galatasaray'a gözdağı verdi.

SAMSUN, ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR

"Barcelona'dan geldim. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Samsun da çok güzel bir şehir. Buradaki insanlar da çok sıcakkanlılar. Taraftarlarımız da gerek burada gerek hazırlık maçlarında bize yardımcı oluyorlar."

HEDEFİM EN İYİSİ OLMAK

Dzeko, Icardi, Aboubakar ve Onuachu gibi forvetlerle rekabete gireceği hatırlatılan Dimata, "Ben kimseyle rekabet etmiyorum. Hedefim de her geçen gün daha iyisini yaparak Avrupa'nın en iyi forvetlerinden bir tanesi olmak" değerlendirmesini yaptı.