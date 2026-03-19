Sporting destanı!

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza attı. Son 16 turu rövanş maçında evinde ağırladığı Norveç'in sürpriz ekibi Bodo/Glimt'i 5-0'lık skorla devirerek adeta destan yazdı.

İlk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, maçın normal süresinde 3-0 getirerek uzatmada da skoru 5-3'e getirerek tur atladı. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve 48 yıl sonra çeyrek finale yükseldi. Herkesi büyüleyen Bodo/Glimt'in masalsı Avrupa macerası dramatik bir şekilde sona erdi.