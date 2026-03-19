CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting destanı!

Sporting destanı!

Sporting, 3-0 geriden gelerek Bodo/Glimt’i 5-0’la saf dışı bırakıp tarih yazarken; Arsenal, Leverkusen’i 1-1’in rövanşında 2-0’la geçti. Çeyrek finalde Sporting ile Arsenal karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Sporting destanı!

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza attı. Son 16 turu rövanş maçında evinde ağırladığı Norveç'in sürpriz ekibi Bodo/Glimt'i 5-0'lık skorla devirerek adeta destan yazdı.

İlk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, maçın normal süresinde 3-0 getirerek uzatmada da skoru 5-3'e getirerek tur atladı. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve 48 yıl sonra çeyrek finale yükseldi. Herkesi büyüleyen Bodo/Glimt'in masalsı Avrupa macerası dramatik bir şekilde sona erdi.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
