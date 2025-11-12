Atletico Madrid - Juventus izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. maçında Atletico Madrid, Juventus'u ağırlayacak. Manchester United karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde yenilmezlik serisine giren ev sahibi ekip, Devler Ligi'nde de aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. 3 puanla 10. sırada yer alan Juventus ise Bayern Münih'e 2-1 mağlup olmasının ardından yeni 3 puanın peşinde. İşte Atletico Madrid - Juventus maçı yayın detayları...

Atletico Madrid - Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Juventus maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Centro Deportivo Alcalá de Henares'teki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Atletico Madrid - Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Juventus maçı Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonyalı hakem Ewa Augustyn düdük çalacak. Hakemin yardımcılıklarını Paulina Baranowska ve Julia Bukarowicz üstlenecek. 4. hakemin Anna Adamska olacağı maçın VAR koltuğunda ise Daniel Stefanski oturacak.