Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Juventus izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid ile Juventus, UEFA Kadınlar Şampiyon Ligi'nin 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Centro Deportivo Alcalá de Henares'te oynanacak karşılaşmada 3 puanla 8. sırada bulunan ev sahibi ekip, son maçında aldığı mağlubiyeti taraftarına unutturmak istiyor. Rakibiyle aynı puanda olan Juventus ise 10. sıradan tırmanmak için mücadele edecek. Peki Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 11:31
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. maçında Atletico Madrid, Juventus'u ağırlayacak. Manchester United karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde yenilmezlik serisine giren ev sahibi ekip, Devler Ligi'nde de aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. 3 puanla 10. sırada yer alan Juventus ise Bayern Münih'e 2-1 mağlup olmasının ardından yeni 3 puanın peşinde. İşte Atletico Madrid - Juventus maçı yayın detayları...

Atletico Madrid - Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Juventus maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Centro Deportivo Alcalá de Henares'teki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Atletico Madrid - Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Juventus maçı Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonyalı hakem Ewa Augustyn düdük çalacak. Hakemin yardımcılıklarını Paulina Baranowska ve Julia Bukarowicz üstlenecek. 4. hakemin Anna Adamska olacağı maçın VAR koltuğunda ise Daniel Stefanski oturacak.

