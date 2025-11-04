CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Liverpool 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki dev mücadelede Liverpool, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 22:55 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 00:56
Liverpool 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında gözler Liverpool-Real Madrid mücadelesindeydi. Anfield'da geçen kıran kırana 90 dakika'nın ardından 3 puanı hanesine yazdıran taraf ev sahibi takım oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken 61. dakikada Mac Allister, galibiyeti getiren golü kaydetti.

Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 82. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı. Real Madrid'in Belçikalı eldiveni Thibaut Courtois, mücadelede 8 kurtarışa imza atarak La Liga ekibinin farklı kaybetmesini engelledi. Arne Slot'un öğrencileri karşılaşmayı 2,35 gol beklentisi ile kapattı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 9 puana yükseldi.

