Ziraat Türkiye Kupası
Kairat Almaty 0-0 Pafos (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Kairat Almaty, sahasında konuk ettiği Pafos ile golsüz berabere kalarak tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi puanını kazandı. Mücadelede Pafos 4. dakikada 10 kişi kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 21:53
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, sahasında Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'yi ağırladı. Zorlu geçen karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Pafos forması giyen Joao Correira, yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda 10 kişi mücadele eden Pafos, sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Kairat Almaty, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi puanını hanesine yazdırdı. Kıbrıs temsilcisi Pafos ise puanını 2'ye yükseltti.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Pafos, sahasında Villarreal'i konuk edecek, Kairat Almaty ise Inter deplasmanına çıkacak.

