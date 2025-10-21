Kairat Almaty 0-0 Pafos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, sahasında Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'yi ağırladı. Zorlu geçen karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Pafos forması giyen Joao Correira, yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda 10 kişi mücadele eden Pafos, sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Kairat Almaty, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi puanını hanesine yazdırdı. Kıbrıs temsilcisi Pafos ise puanını 2'ye yükseltti.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Pafos, sahasında Villarreal'i konuk edecek, Kairat Almaty ise Inter deplasmanına çıkacak.