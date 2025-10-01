Villarreal-Juventus maçı canlı izle | Villarreal-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Villarreal ile Juventus karşı karşıya gelecek. Zorlu İspanya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen İtalyan ekibi, Kenan Yıldız önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Villarreal ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Villarreal-Juventus maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Villarreal-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 15:49
Villarreal-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Villarreal sahasında Juventus'u ağırlayacak. İtalya temsilcisi, zorlu İspanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Özellikle Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Öte yandan ev sahibi Villarreal ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Villarreal-Juventus maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Villarreal-Juventus maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Juventus maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus'un en önemli isimlerinden biri olarak futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Kenan Yıldız, İtalyan ekibinin formasıyla gol ve asistlerini kaydetmeye devam ediyor. Igor Tudor yönetiminde takımın vazgeçilmez futbolcularından biri haline gelen Yıldız'ın Villarreal ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior, Cardona, Veiga, Marin, Mourino, Moleiro, Gueye, Comesana, Buchanan, Pepe, Mikautadze

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Rugani, Kelly, Mario, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, David


