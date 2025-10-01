CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi U.S Gilloise 0-4 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET)

U.S Gilloise 0-4 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada 2. hafta maçında Belçika ekibi U.S Gilloise ile Newcastle United karşı karşıya geldi. U.S Gilloise ev sahibi olduğu mücadelede rakibine 4-0'lık skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 21:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
U.S Gilloise 0-4 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının 2. haftasında Newcastle United, deplasmanda Union SG'yi farklı mağlup etti. İngiliz ekibi sahadan 4-0'lık net bir skorla ayrılarak ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Newcastle, 17. dakikada Woltemade'nin golüyle öne geçti. 43. dakikada Gordon penaltıdan skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Newcastle, 64. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Gordon hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi.

İngiliz ekibi, 80. dakikada Barnes'ın golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Newcastle aldığı bu galibiyetle gruptaki iddiasını yeniden ortaya koydu.

Bu sonuçla Newcastle puanını 3'e yükseltti, Union SG ise 3 puanda kaldı.

Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü
Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..."
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de büyük hesaplaşma Rize'de!
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in fiziki müdahalesi başladı
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle!
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş GAİN mağlup başladı! Beşiktaş GAİN mağlup başladı! 21:21
"F.Bahçe favoriler arasında!" "F.Bahçe favoriler arasında!" 21:07
G.Saray'dan Jota paylaşımı G.Saray'dan Jota paylaşımı 19:49
Liverpool'da Alisson Becker şoku! Liverpool'da Alisson Becker şoku! 19:03
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi! Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi! 17:54
Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam! Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam! 17:52
Daha Eski
Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü! Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü! 17:49
F.Bahçe Beko-Paris Basket | CANLI F.Bahçe Beko-Paris Basket | CANLI 17:39
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 16:48
Serhat Sütlü'den kural hatası açıklaması! Serhat Sütlü'den kural hatası açıklaması! 16:47
Valverde’den flaş açıklama: Pes etmeyeceğim! Valverde’den flaş açıklama: Pes etmeyeceğim! 16:30
Liverpool'dan Kasımpaşa tesislerinde antrenman! Liverpool'dan Kasımpaşa tesislerinde antrenman! 16:18