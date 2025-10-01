U.S Gilloise 0-4 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının 2. haftasında Newcastle United, deplasmanda Union SG'yi farklı mağlup etti. İngiliz ekibi sahadan 4-0'lık net bir skorla ayrılarak ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Newcastle, 17. dakikada Woltemade'nin golüyle öne geçti. 43. dakikada Gordon penaltıdan skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Newcastle, 64. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Gordon hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi.

İngiliz ekibi, 80. dakikada Barnes'ın golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Newcastle aldığı bu galibiyetle gruptaki iddiasını yeniden ortaya koydu.

Bu sonuçla Newcastle puanını 3'e yükseltti, Union SG ise 3 puanda kaldı.