Şampiyonlar Ligi fikstürünü yakından takip eden taraftarlar, özellikle Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. Birçok kişi, Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Kupaları kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'daki yeni serüveninde önemli virajlardan biri olacak.

EINTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.