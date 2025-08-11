CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Ligde 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

20.00 Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda) (1-2)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç) (0-0)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya) (0-3)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)

20.30 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (1-0)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat (Kazakistan) (0-1)

21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya) (3-1)

22.00 Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) (2-0)

F.Bahçe'ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi!
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk olayı için dikkat çeken ifadeler! ''Mesele kişisel bir tartışmaya döndü''
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti | Hasar tespit çalışması başladı
Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Bu hafta gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 10:13
Gedson'dan tarihi takasa veto! Gedson'dan tarihi takasa veto! 10:03
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! 09:50
Trabzonspor-Kocaelispor maçı detayları! Trabzonspor-Kocaelispor maçı detayları! 09:47
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Bu hafta gidiyor F.Bahçe'de çifte ayrılık! Bu hafta gidiyor 09:47
Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? 09:41
Daha Eski
F.Bahçe'ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! F.Bahçe'ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! 09:33
F.Bahçe'de rövanş zamanı! F.Bahçe'de rövanş zamanı! 09:22
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 09:14
İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! 09:09
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 06:54
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 01:10