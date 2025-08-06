Nice - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Nice - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Nice ile Benfica 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İngiliz hakem Michael Oliver'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Benfica MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Benfica maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarınndan canlı yayınlanacak.

Michael Oliver'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Dan Cook ve James Mainwaring yapacak. Dördüncü hakem Robert Jones, VAR hakemi Jarred Gillett, AVAR hakemi koltuğunda ise Peter Bankes görev alacak.