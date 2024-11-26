  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Slovan Bratislava 2-3 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Slovan Bratislava 2-3 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Sloven Bratislava ile Milan kozlarını paylaştı.Mücadeleyi İtalyan devi 3-2 kazandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 22:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Slovan Bratislava 2-3 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Ligin 5. haftasında Sloven Bratislava ile Milan kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi İtalyan devi 3-2 kazandı.

Milan'ın gollerini 21. dakikada Christian Pulisic, 68. dakikada Rafael Leao ve 71. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Bratislava'nın 2 golünü ise 24. dakikada Tigran Barseghyan ile 88. dakikada Nino Marcelli attı.

Bu sonuçla birlikte Milan 9 puana yükselirken Sloven Bartislava ise 0 puanda kaldı.

Ayrıca Slovakya ekibinde Tolic 2. sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

REKLAM - Türk Telekom
R. Madrid'den Arda kararı! Marca duyurdu
DİĞER
En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...
Haham Tzvi KOGAN’ın katilleri MİT ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı
Ronaldo'dan olay hamle! Sosyal medyada...
ManU'da Amorim istemedi! Mourinho devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan deplasmanda hata yapmadı! Milan deplasmanda hata yapmadı! 22:41
A. Madrid Çekya'da gol oldu yağdı! A. Madrid Çekya'da gol oldu yağdı! 22:38
Arda ve Volkan PFDK'ye sevk edildi! Arda ve Volkan PFDK'ye sevk edildi! 21:43
Mascherano ile Messi yeniden bir arada! Mascherano ile Messi yeniden bir arada! 21:21
13. haftanın VAR kaydı açıklandı! 13. haftanın VAR kaydı açıklandı! 20:25
R. Madrid'den Arda kararı! Marca duyurdu R. Madrid'den Arda kararı! Marca duyurdu 19:50
Daha Eski
Geleceğin Sanczhez'i Cimbom'a çok yakın! Geleceğin Sanczhez'i Cimbom'a çok yakın! 19:32
Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları | CANLI Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları | CANLI 18:55
Ronaldo'dan olay hamle! Sosyal medyada... Ronaldo'dan olay hamle! Sosyal medyada... 18:44
Zaha'yı sarsan haber! Zaha'yı sarsan haber! 17:48
TFF'den Beşiktaş'a Maccabi Tel-Aviv maçı için destek! TFF'den Beşiktaş'a Maccabi Tel-Aviv maçı için destek! 16:33
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı 16:12