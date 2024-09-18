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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Monaco ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 12:00
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Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Monaco - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Monaco ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Barcelona maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONACO - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

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