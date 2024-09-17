Kenan Yıldız ilk Şampiyonlar Ligi maçında golünü attı! Del Piero'nun rekorunu kırdı

İtalya devlerinden Juventus'tan forma giyen Milli futbolcu Kenan Yıldız, Hollanda ekiplerinden PSV'ye karşı çıktığı kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü attı.

Maçın 20.dakikasında sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Kenan, plase vuruşla PSV kalecisi Drommel'i avlayarak takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

DEL PIERO'NUN REKORUNU KIRDI

Bu şık gol sonrası Kenan Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu. Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan İtalyan efsanesi Alessandro Del Piero'ya aitti.

İŞTE KENAN'IN GOLÜ: