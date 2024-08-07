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Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise 3. Ön Eleme Turu maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 11:54 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 10:22
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Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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