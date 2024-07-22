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UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki Santa Coloma ile Midtjylland arasındaki karşılaşmayı yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 01:26
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UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.

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