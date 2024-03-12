Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Napoli maçı CANLI izle! (Barcelona Napoli canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Barcelona - Napoli maçı CANLI izle! (Barcelona Napoli canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu rövanşında Barcelona ile Napoli kozlarını paylaşıyor. 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Barcelona - Napoli maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 22:48
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Barcelona - Napoli maçı CANLI izle! (Barcelona Napoli canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Barcelona ile Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geliyor. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.

İki takım arasındaki ilk maç karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Rövanşta kazanan taraf çeyrek final biletini alacak.

BARCELONA - NAPOLI MAÇINDA İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo, Lopez, Christensen, İlkay, Yamal, Lewandowski, Raphinha

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui, Anguissa, Lobotka, Traore, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

BARCELONA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Barcelona - Napoli maçı 12 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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