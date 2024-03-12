Barcelona - Napoli maçı CANLI izle! (Barcelona Napoli canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Barcelona ile Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geliyor. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.
İki takım arasındaki ilk maç karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Rövanşta kazanan taraf çeyrek final biletini alacak.
BARCELONA - NAPOLI MAÇINDA İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo, Lopez, Christensen, İlkay, Yamal, Lewandowski, Raphinha
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui, Anguissa, Lobotka, Traore, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia
BARCELONA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Barcelona - Napoli maçı 12 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.