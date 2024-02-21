Porto - Arsenal maçı | CANLI (Şampiyonlar Ligi Porto - Arsenal maçı canlı izle)

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal'ı konuk ediyor.
Porto - Arsenal maçının canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.
PORTO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto - Arsenal maçı saat 23:00'te başladı ve TV 8,5'da yayınlanıyor.
PORTO - ARSENAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺
PORTO - ARSENAL MAÇI İLK 11'LERİ: Porto 11'i: D
Porto 11'i: Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Otavio, Borges, Varela, Nico Gonzalez, Conceiçao, Pepe, Galeno, Evanilson.
Arsenal 11'i: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Havertz, Odegaard, Saka, Martinelli, Trossard.