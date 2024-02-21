Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto - Arsenal maçı | CANLI (Şampiyonlar Ligi Porto - Arsenal maçı canlı izle)

Porto - Arsenal maçı | CANLI (Şampiyonlar Ligi Porto - Arsenal maçı canlı izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto sahasında Arsenal'ı konuk ediyor. Porto - Arsenal maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 23:20 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 23:50
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Porto - Arsenal maçı | CANLI (Şampiyonlar Ligi Porto - Arsenal maçı canlı izle)

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal'ı konuk ediyor.

Porto - Arsenal maçının canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

PORTO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Arsenal maçı saat 23:00'te başladı ve TV 8,5'da yayınlanıyor.

PORTO - ARSENAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺

PORTO - ARSENAL MAÇI İLK 11'LERİ:

Porto 11'i: Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Otavio, Borges, Varela, Nico Gonzalez, Conceiçao, Pepe, Galeno, Evanilson.

Arsenal 11'i: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Havertz, Odegaard, Saka, Martinelli, Trossard.

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