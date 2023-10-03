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Porto - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:41
Porto - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Porto - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. H Grubu'nda Porto ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PORTO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Barcelona maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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