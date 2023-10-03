Porto - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Porto - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. H Grubu'nda Porto ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PORTO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Barcelona maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.