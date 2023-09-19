Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Antwerp maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Turnuvanın ilk haftasında Barcelona sahasında Royal Antwerp'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Royal Antwerp maçı 19 Eylül Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

BARCELONA ANTWERP MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; De Jong, Romeu, Gavi; Torres, Lewandowski, Felix.

Antwerp: Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Keita; Balikwisha, Ekkelenkamp, Kerk; Janssen.