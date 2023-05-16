Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı CANLI İZLE

Inter Milan Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında iki İtalyan temsilcisi Inter ve Milan, Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İlk maçı Inter 2-0 kazanmıştı. Bu heyecanlı mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 21:54 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:54
Inter Milan Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında iki İtalyan temsilcisi Inter ve Milan, Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

San Siro Stadı'ndaki ilk maçı Inter, 2-0 kazanmıştı.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro

Milan: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Giroud,

INTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Inter - Milan maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele TV8'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da transferde büyük piyango! Bedavaya 2 dünya yıldızı geliyor...
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City finalde!
UEFA'dan skantal hata!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52