Inter Milan Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında iki İtalyan temsilcisi Inter ve Milan, Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.
San Siro Stadı'ndaki ilk maçı Inter, 2-0 kazanmıştı.
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:
Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro
Milan: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Giroud,
INTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Inter - Milan maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele TV8'den canlı yayınlanıyor.