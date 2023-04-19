Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Manchester City maçı canlı izle ŞİFRESİZ | Inter - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Manchester City maçı canlı izle ŞİFRESİZ | Inter - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Bayern Münih ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:40
Bayern Münih - Manchester City maçı canlı izle ŞİFRESİZ | Inter - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Manchester City, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Manchester City maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak

BAYERN MUNIH - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih
Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

Manchester City
Ederson; Akanji, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

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