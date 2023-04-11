Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Inter, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Inter maçı 11 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Silva, Verissimo, Grimaldo; Luis, Chiquinho; Mario, Silva, Aursnes; Ramos

Inter: Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko