İlk eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi. İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Pyunık-Cluj, Maribor- Shakhtyor, Ludogorets- Sutjeska, F91 Dudelange- Tirana, Tobol- Ferencvaros, Malmö- La Fiorita/d'Escaldes/ Levadia/Vikingur, Ballkani- Zalgiris), HJK Helsinki- RFS, Bodo/Glimt- Kİ Klaksvik, The New Saints- Linfield , Shamrock Rovers- Hibernians, Lech Poznan- Karabağ, Shkupi-Lincoln, Zrinjski-Sheriff, Slovan Bratislava- Dinamo Batum