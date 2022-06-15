Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İlk eşleşmeler belli oldu

İlk eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
İlk eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi. İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Pyunık-Cluj, Maribor- Shakhtyor, Ludogorets- Sutjeska, F91 Dudelange- Tirana, Tobol- Ferencvaros, Malmö- La Fiorita/d'Escaldes/ Levadia/Vikingur, Ballkani- Zalgiris), HJK Helsinki- RFS, Bodo/Glimt- Kİ Klaksvik, The New Saints- Linfield , Shamrock Rovers- Hibernians, Lech Poznan- Karabağ, Shkupi-Lincoln, Zrinjski-Sheriff, Slovan Bratislava- Dinamo Batum

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