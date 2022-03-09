Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - PSG maçı CANLI izle! Real Madrid PSG maçı canlı anlatım

Real Madrid - PSG maçı CANLI izle! Real Madrid PSG maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile PSG karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İlk maçı 1-0 kazanan PSG avantajını değerlendirmek istiyor. Real Madrid ise tur atlamak için gereken skoru almanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid - PSG maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 22:55
Real Madrid - PSG maçı CANLI izle! Real Madrid PSG maçı canlı anlatım

Real Madrid ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede hakem Makkelie düdük çalıyor. İlk maçı 1-0 kazanan PSG deplasmanda avantajını kullanmak istiyor. Ev sahibi Real Madrid ise güçlü rakibi karşısında turu geçecek skoru almanın peşinde.




İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Benzema, Vinicius

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Mbappe, Messi, Neymar

REAL MADRID - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Real Madrid - PSG maçı saat 23:00'te başladı. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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