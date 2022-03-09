Real Madrid - PSG maçı CANLI izle! Real Madrid PSG maçı canlı anlatım

Real Madrid ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede hakem Makkelie düdük çalıyor. İlk maçı 1-0 kazanan PSG deplasmanda avantajını kullanmak istiyor. Ev sahibi Real Madrid ise güçlü rakibi karşısında turu geçecek skoru almanın peşinde.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Benzema, Vinicius
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Mbappe, Messi, Neymar
REAL MADRID - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Real Madrid - PSG maçı saat 23:00'te başladı. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanıyor.