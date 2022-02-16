Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Liverpool: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter-Liverpool: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunun dev karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu'lu Inter İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Liverpool oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 00:58
Inter-Liverpool: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turunun merakla beklenen karşılaşmasında İtalyan ekibi Inter, sahasında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Liverpool olurken, Premier Lig ekibi ilk turda avantajı cebine koydu.

Liverpool'un golleri 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Salah'tan geldi.

Inter forması giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11 başlarken 90 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 8 Mart'ta Liverpool'un ev sahipliğinde oynanacak.

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