Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. E grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen Bayern Münih, Benfica ile ikincilkik mücadelesi veren Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde 5'te 5 yapan Alman ekibinin 15 puanı bulunurken, ikinci Barcelona'nın 7 puanı bulunuyor. Katalan ekibi, üçüncü sırada bulunan ve Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Benfica'nın 2 puan önünde yer alıyor. Peki Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 11:31
Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. E grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen Bayern Münih, Benfica ile ikincilkik mücadelesi veren Barcelona'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde 5'te 5 yapan Alman ekibinin 15 puanı bulunurken, ikinci Barcelona'nın 7 puanı bulunuyor. Katalan ekibi, üçüncü sırada bulunan ve Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Benfica'nın 2 puan önünde yer alıyor.

BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih Barcelona maçı saat 23'te Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika... Galatasaraylı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar...
Diyarbakır’da günlerdir aranan Kübra Ekin cinayet şüphelisi çıktı! Cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor