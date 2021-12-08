Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. E grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen Bayern Münih, Benfica ile ikincilkik mücadelesi veren Barcelona'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde 5'te 5 yapan Alman ekibinin 15 puanı bulunurken, ikinci Barcelona'nın 7 puanı bulunuyor. Katalan ekibi, üçüncü sırada bulunan ve Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Benfica'nın 2 puan önünde yer alıyor.

BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih Barcelona maçı saat 23'te Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.