Milan - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Milan - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Atletico Madrid maçı 28 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Giroud

Atletico Madrid: Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Suarez, Felix