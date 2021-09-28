Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Milan - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:55
Milan - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Milan - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Atletico Madrid maçı 28 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Giroud

Atletico Madrid: Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Suarez, Felix

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