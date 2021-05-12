Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarının hakemleri açıkladı.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planan Şampiyonlar Ligi finali hakemlerini açıklarken Türkiye'ye kötü sinyali verdi. Açıklamada, "Maçın 29 Mayıs cumartesi günü 21.00'de oynanması planlanıyor ve mekan kısa süre içinde onaylanacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini 44 yaşındaki Antonio Mateu Lahoz atandığı kaydedildi.

Mateu Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrián Devis ve Roberto Díaz Pérez'nin yapacağı mücadelede, bir başka İspanyol Carlos del Cerro Grande dördüncü hakem olacak.

AVRUPA LİGİ'NE FRANSIZ HAKEM

26 Mayıs'ta Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini, Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği açıklandı.