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ve Avrupa Ligi final maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamada ve Avrupa Ligi final maçlarının hakemleri açıklandı. ile arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini İspanya Futbol Federasyonundan , ile arasında oynanacak finalini, Fransız hakem 'in yöneteceği duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:41
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA, ve Avrupa Ligi final maçlarının hakemleri açıkladı.

ile arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, İspanya Futbol Federasyonundan yönetecek.

UEFA, 29 Mayıs'ta 'da yapılması planan Şampiyonlar Ligi finali hakemlerini açıklarken 'ye kötü sinyali verdi. Açıklamada, "Maçın 29 Mayıs cumartesi günü 21.00'de oynanması planlanıyor ve mekan kısa süre içinde onaylanacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini 44 yaşındaki Antonio Mateu Lahoz atandığı kaydedildi.

Mateu Lahoz'un yardımcılıklarını ise ve 'nin yapacağı mücadelede, bir başka İspanyol dördüncü hakem olacak.

AVRUPA LİGİ'NE FRANSIZ HAKEM

26 Mayıs'ta ile arasında oynanacak finalini, Fransız hakem 'in yöneteceği açıklandı.

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