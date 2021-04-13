Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Porto 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan , rövanşta duraklama dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Porto'nun golünü Taremi attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 23:56 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 00:12
Chelsea Porto 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında , sahasında Portekiz ekibi 'yu konuk etti. Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto 1-0 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Chelsea turu geçen taraf oldu.

Mücadelede iki takım da rakip kaleye şut ve pozisyon bulmakta zorlanırken Porto uzatma dakikalarında sürpriz bir gol buldu. 90+4. dakikada Taremi Porto'yu öne geçirdi ancak ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea yarı finale yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Chelsea, Real Madrid - Liverpool maçının galibi ile eşleşecek.

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