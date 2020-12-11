Cüneyt Çakır: Kartı unutmadım

Devler Ligi'nde Lazio-Brugge maçını yöneten Cüneyt Çakır, konuk ekipten Sobol'a ikinci sarıdan kırmızı göstermediği iddiasıyla ilgili konuştu: "Böyle bir kart olayı yaşanmadı. Maalesef yazan arkadaşlar maçı bile izlememiş. Başarılı bir maç yönettiğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası yolund devam edeceğiz."