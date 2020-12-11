Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Cüneyt Çakır: Kartı unutmadım

: Kartı unutmadım

'nde Lazio-Brugge maçını yöneten , konuk ekipten Sobol'a ikinci sarıdan kırmızı göstermediği iddiasıyla ilgili konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:38 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Cüneyt Çakır: Kartı unutmadım

'nde Lazio-Brugge maçını yöneten , konuk ekipten Sobol'a ikinci sarıdan kırmızı göstermediği iddiasıyla ilgili konuştu: "Böyle bir kart olayı yaşanmadı. Maalesef yazan arkadaşlar maçı bile izlememiş. Başarılı bir maç yönettiğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası yolund devam edeceğiz."

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