Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında görev alacak!

'ndeki 50. maçında görev alacak!

kokartlı Türk hakem , 'nde oynanacak Borussia Mönchengladbach- maçında görevlendirildi. Bu karşılaşmayla birlikte Çakır, Devler Ligi'ndeki 50. müsabakasında görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 10:59 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 11:14
Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında görev alacak!

B Grubu'nda oynanacak Borussia Mönchengladbach- maçında kokartlı hakem düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 'nın Mönchengladbach ile 'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçı olacak.

Almanya'nın Mönchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, ise AVAR olarak görev yapacak.

BİZE ULAŞIN