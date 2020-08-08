Barcelona teknik direktörü Quique Setien Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Napoli'yi 1-1'in rövanşında Camp Nou'da 3-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finalde Alman devi Bayern Münih'le eşleşti. Katalan ekibinin teknik direktörü Quique Setien, Napoli maçının ardından çeyrek final eşleşmesini değerlendirdi ve "Sıradaki maçımız çok çok zor olacak" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, Napoli'yi 3-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ulaşmaları ve Bayern Münih ile eşleşmeleri hakkında konuştu.
"Bu ilk adımı atmak istiyorduk." diyerek sözlerine başlayan Setien, "Takımımız maç boyu aynı tutkuyla oynadı. İyiydik ve bu galibiyeti hak ettik. Maç kolay olmadı. Napoli, çok zeki bir şekilde savunma yapan bir takım var. İtalya'nın en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Avantaj elde ettik ama bunu korumalıydık. Savunmada da iyi iş çıkardık." yorumunu yaptı.
Lionel Messi'nin 3. golü getiren penaltı öncesi yaşadığı sakatlıkla ilgili gelen soruya Setien, "Onu gayet iyi gördük. Çok sert bir tekme yedi ancak bir problem olduğunu sanmıyorum." cevabını verdi.
"HEM BİZİM İÇİN, HEM ONLAR İÇİN ZOR"
Bayern Münih ile eşleşmelerini değerlendiren Barça'nın hocası, "Bu seviyede tüm rakipler güçlü. Her maç çok zor olacak. Hem bizim için zor, hem de rakiplerimiz için. Bayern Münih muhteşem bir takım, biz de öyle. Eminim ki çok keyifli maçlar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"ÇOK ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Bayern Münih'e karşı daha iyi yapmaları gereken şeyler hakkında gelen soruya Setien, "Her zaman geliştirilecek yönler vardır. Rakipleri ciddiye almalı ve en az onlar kadar iyi olmalısınız. Eğer, iyi işler yapmasanız Avrupa'nın en iyi 8 takımı içerisinde olmazsınız. Tüm maçları kontrol ederek kazanmak istersiniz ama artık bu seviyede neredeyse imkansız hale geliyor. Rakiplerimiz de birçok kaliteye sahip. Bayern Münih, Almanya'da olağanüstü bir sezon geçirdi. Sıradaki maçımız, çok çok zor olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
- 09.08.2020
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