Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşılaştı. Mücadele Camp Nou'da seyircisiz olarak oynandı. Ev sahibi Barcelona 1-1'in rövanşında İtalyan temsilcisini 3-1'le geçerek çeyrek final biletini kaptı. İspanyol devine galibiyeti getiren golleri Clement Lenglet, Lionel Messi ve Luis Suarez kaydetti.

RAKİP BAYERN MÜNİH!

Napoli'yi deviren Barcelona, çeyrek finalde Chelsea'yi 2 maçta da farklı geçen Bayern Münih'le eşleşti.