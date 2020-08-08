UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona, 1-1'in rövanşında Camp Nou'da İtalyan ekibi Napoli'yi konuk etti. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Katalanlar, çeyrek finale adını yazdırdı.
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşılaştı. Mücadele Camp Nou'da seyircisiz olarak oynandı. Ev sahibi Barcelona 1-1'in rövanşında İtalyan temsilcisini 3-1'le geçerek çeyrek final biletini kaptı. İspanyol devine galibiyeti getiren golleri Clement Lenglet, Lionel Messi ve Luis Suarez kaydetti.
RAKİP BAYERN MÜNİH!
Napoli'yi deviren Barcelona, çeyrek finalde Chelsea'yi 2 maçta da farklı geçen Bayern Münih'le eşleşti.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 00:00
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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