Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli'yi deviren Barça çeyrek finalde!

3-1 | MAÇ SONUCU

Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU

UEFA son 16 turunda İspanyol devi , 1-1'in rövanşında 'da İtalyan ekibi 'yi konuk etti. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Katalanlar, çeyrek finale adını yazdırdı.

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşılaştı. Mücadele 'da seyircisiz olarak oynandı. Ev sahibi Barcelona 1-1'in rövanşında İtalyan temsilcisini 3-1'le geçerek çeyrek final biletini kaptı. İspanyol devine galibiyeti getiren golleri Clement Lenglet, Lionel Messi ve Luis Suarez kaydetti.

RAKİP BAYERN MÜNİH!
Napoli'yi deviren Barcelona, çeyrek finalde 'yi 2 maçta da farklı geçen 'le eşleşti.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 00:00
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