PSG - Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanacak - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde bir maç daha seyircisiz oynanacak!

- maçı seyircisiz oynanacak

PSG - Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa futbolunu da olumsuz yönde etkiledi. - Atalanta maçının Kovid-19 nedeniyle seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından - maçına da seyirci alınmayacağı duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Saint-Germain () ile Almanya temsilcisi arasında 11 Mart Çarşamba günü yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Bu karşılaşma, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında PSG'yi 2-1 yenmişti.

Fransa'da hükümet 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı aldı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaştı.

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 14:19
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