UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. hafta heyecanı başlayacak. Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin gruplardaki son karşılaşmaları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 5 maçta 2 puan elde ettiği A Grubu'nda çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak.
Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
10 Aralık Salı:
20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)
20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)
23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)
11 Aralık Çarşamba:
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)
23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray
23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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