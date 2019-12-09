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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor

Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. hafta heyecanı başlayacak. Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin gruplardaki son karşılaşmaları, yarın ve Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , 5 maçta 2 puan elde ettiği A Grubu'nda çarşamba günü TSİ 23.00'te 'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak.

Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10 Aralık Salı:

20.55 Napoli () - Genk ()

20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool ()

23.00 () - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) - Barcelona ()

23.00 (Fransa) - Leipzig (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit ()

23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)

11 Aralık Çarşamba:

20.55 (Hırvatistan) - (İngiltere)

20.55 (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray

23.00 (Belçika) - (İspanya)

23.00 (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 (Almanya) - Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

  1. 09.12.2019
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