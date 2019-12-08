Cüneyt Çakır Napoli-Genk maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli ile Belçika'nın Genk takımları arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Devler Ligi maçında görev alacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Napoli'deki San Paolo Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Cüneyt Çakır Napoli-Genk maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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