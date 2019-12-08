Cüneyt Çakır UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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-Genk maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Napoli-Genk maçını yönetecek

kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında 'nın ile 'nın Genk takımları arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.

kokartlı hakem , Devler Ligi maçında görev alacak.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'deki San Paolo Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.

  1. 08.12.2019
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