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28 Kasım 2019, Perşembe
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-Inter maçına VAR damga vurdu

Slavia Prag-Inter maçına VAR damga vurdu

Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta mücadelesinde Inter deplasmanda 'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya VAR kararı damgasını vurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanda karşılaştığı 'ı 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin golleri 19 ile 88. dakikalarda Lautaro Martinez ve 81. dakikada 'nun, Slavia Prag'ın tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Tomas Soucek'in ayağından geldi.

Karşılaşmaya Video Asistan Hakem (VAR) damga vurdu 35. dakikada Lukaku'nun Prag ağlarına attığı gol sonrası mücadelenin Polonyalı hakemi Szymon Marciniak, VAR tarafından uyarıldı. Golden önce Slavia Prag lehine penaltı olup olmadığını inceleyen hakem, önce golü iptal etti ardından da ev sahibi takım için penaltı kararı verdi.

Soucek'in penaltıyı gole çevirmesiyle, bir dakika içerisinde maç 2-0'dan 1-1'e geldi.

  1. 28.11.2019
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