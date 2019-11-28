Slavia Prag-Inter maçına VAR damga vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta mücadelesinde Inter deplasmanda Slavia Prag'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya VAR kararı damgasını vurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag'ı 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin golleri 19 ile 88. dakikalarda Lautaro Martinez ve 81. dakikada Romelu Lukaku'nun, Slavia Prag'ın tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Tomas Soucek'in ayağından geldi.
Karşılaşmaya Video Asistan Hakem (VAR) damga vurdu 35. dakikada Lukaku'nun Prag ağlarına attığı gol sonrası mücadelenin Polonyalı hakemi Szymon Marciniak, VAR tarafından uyarıldı. Golden önce Slavia Prag lehine penaltı olup olmadığını inceleyen hakem, önce golü iptal etti ardından da ev sahibi takım için penaltı kararı verdi.
Soucek'in penaltıyı gole çevirmesiyle, bir dakika içerisinde maç 2-0'dan 1-1'e geldi.
- 28.11.2019
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
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Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
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TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
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TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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